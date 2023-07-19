Zonguldak'ta İki Otomobil Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.