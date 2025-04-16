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Zonguldak'ta İki Katlı Binada Yangın: 1 Ölü

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Zonguldak'ta iki katlı bir binada çıkan yangında Metin D. hayatını kaybetti. Yangın, yanındaki binaya sıçrayarak hasara neden oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Zonguldak'ta iki katlı binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Karaelmas Mahallesi Rıza Ulusman Sokak'taki iki katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yanındaki binanın çatısına sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 1,5 saat sonra söndürüldü.

Ekiplerin evde yaptığı incelemede Metin D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Metin D'nin cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangında iki katlı bina ile yandaki 3 katlı binanın üst katında hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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