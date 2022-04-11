Zonguldak'ta iki hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haberler

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Zonguldak'ta iki hırsızlık şüphelisi tutuklandı

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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Zonguldak'ta iki hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Zonguldak'ta iş yeri ve otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta iş yeri ve otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde 5 ayrı iş yeri ve otomobilden kablo, bakır ve delici kırıcı alet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri araştırmalar sonucu kimlikleri belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, biri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Çalınan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

Zonguldak'ta iki hırsızlık şüphelisi tutuklandı

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Güncel, Haberler

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