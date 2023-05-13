Zonguldak'ta iki duvar arasına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
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Zonguldak'ta iki duvar arasına sıkışan kedi yavrusunu yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Zonguldak'ta iki duvar arasına sıkışan kedi yavrusunu yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Kozlu ilçesi Şehit Yusuf Yelkenci Sokak'taki kıraathanenin tuvaletinde iki duvar arasına sıkışan kedi yavrusunun sesini duyanlar hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı.
Kediyi kurtaramayan kişiler durumu itfaiyeye bildirdi.
Tuvaletin fayanslarını makineyle kıran itfaiye ekipleri yavruya ulaştı.
Sıkıştığı yerden kurtarılan kedi veterinere götürüldü.
Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel