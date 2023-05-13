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Zonguldak'ta iki duvar arasına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Zonguldak'ta iki duvar arasına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Güncel Haberler

Zonguldak'ta iki duvar arasına sıkışan kedi yavrusunu yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Zonguldak'ta iki duvar arasına sıkışan kedi yavrusunu yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Kozlu ilçesi Şehit Yusuf Yelkenci Sokak'taki kıraathanenin tuvaletinde iki duvar arasına sıkışan kedi yavrusunun sesini duyanlar hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı.

Kediyi kurtaramayan kişiler durumu itfaiyeye bildirdi.

Tuvaletin fayanslarını makineyle kıran itfaiye ekipleri yavruya ulaştı.

Sıkıştığı yerden kurtarılan kedi veterinere götürüldü.

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Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel

Zonguldak İtfaiye kedi Güncel Haberler

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