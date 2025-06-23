Zonguldak'ta Ihlamur Hasadı Başladı

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Zonguldak'ta Ihlamur Hasadı Başladı
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ıhlamur ağaçlarının hasadı başladı. Yerli halk, ağaçlardan topladıkları ıhlamurları kendi ihtiyaçları için kullanıyor ve satarak gelir elde ediyor. Bu yılki hasat, önceki yıllara göre daha verimli.

Ihlamur ağaçlarında 'mis kokulu' hasat başladı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, sağlık açısından birçok faydası olduğu bilinen ıhlamur ağaçlarında hasat başladı.

İlçeye bağlı Büyük Tekke köyündeki vatandaşlar, yaydığı koku eşliğinde ağaçlardan topladıkları ıhlamurları hem kendi ihtiyaçları için kullanıyor hem de satarak gelir elde ediyor. Haziran ve Temmuz aylarında çiçek açan ıhlamur ağaçlarının bu yıl önceki yıllara kıyasla daha verimli olması, üretici köylüleri sevindirdi. Ortalama 30 metreye kadar uzanan ağaçlara çıkan köylüler, kurutarak tüketime hazır hale getirdikleri ıhlamurları aktar ya da pazar yerlerinde satıyor.

Köyde ıhlamur toplayan 76 yaşındaki Halil Yavuz, bu yıl ağaçların oldukça verimli olduğunu belirterek, "Bu sene çiçek mevsimi erken başladı. Bereketli bir yıl, ağaçlar ıhlamur dolu. Kışlık ihtiyacımız için hasada başladık" dedi.

Ihlamurun toplanmasının dikkat ve tecrübe istediğini vurgulayan bir diğer köylü İbrahim Efe ise şunları söyledi:

"Şu an tam mevsimi. Geç kalırsak çiçekler bozuluyor. Sağlığımız için çok faydalı ama toplaması da çok dikkat istiyor. Ağaçlar gevrek, her yıl civar köylerde düşen, sakat kalan insanlar olur. Telaşa gelmez bu iş. Ben en tepeleri kesmem, ağacın ucunu alırsanız bir daha verim almazsınız."

Ihlamurun kilosunun bu yıl 2 bin 500 ila 3 bin lira arasında alıcı bulduğunu belirten Efe, kurutma sürecinin de önemine değindi. Halil Yavuz da, "60 yıldır ıhlamur toplarız. Fazla beklerseniz çiçek geçer. Zamanında toplamak gerekir" diye konuştu.

Hasat sürecinin yaklaşık 10 gün sürdüğü, toplanan ürünlerin köy ekonomisine önemli katkı sağladığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERTUĞRUL YÜKSEL - Güncel
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