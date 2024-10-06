Zonguldak'ta Huzur ve Güven İçin Denetim Yapıldı

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı, kent genelinde huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin asayiş uygulamasında 45 iş yeri denetlendi, 381 kişinin kimlik sorgusu yapıldı.

Kadına yönelik basit yaralama suçundan aranan 1 zanlı ile yoklama kaçağı 1 şahıs yakalandı, 2 iş yerine "yasaklı alanda sigara tüketimine izin vermek ve izinsiz alkol sunumu" gerekçesiyle tutanak düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki denetimlerde ise 59 alkollü içki sunumu yapan işletme kontrol edildi. 5 işletme hakkında "kapalı alanda tütün mamulleri tüketimine izin vermek ve Kimlik Bildirme Kanununa muhalefetten" idari işlem yapıldı.

Toplam 1631 kişinin sorgulandığı uygulamada 2 aranan şahıs gözaltına alındı, trafikten men edilen 2 araç yediemin otoparkına çekildi.