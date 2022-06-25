ZONGULDAK - Hortum hasara neden oldu Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde etkili olan hortum zarara yol açtı. Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde etkili olan hortum zarara yol açtı. Türkali köyünde etkili olan hortum, bazı evlerin çatılarının uçmasına, ağaçların devrilmesine ve elektrik kesintilerine neden oldu. Sahildeki bazı işletmelerde de hasar oluştu. AFAD ve jandarma ekipleri, köyde hasar tespit çalışmalarına başladı. Hortum, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. AA / Güncel Güncel Haberler

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