Zonguldak'ta hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Zonguldak'ta bir firmadan çalınan enerji nakil ve bakır kablolarıyla ilgili yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 3 şüpheli tutuklandı, 3'üne adli kontrol hükümleri uygulandı ve 5'i serbest bırakıldı.
Zonguldak'ta hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Kentte faaliyet gösteren bir firmadan enerji nakil ve bakır kabloların çalınması üzerine güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri ve asayiş ekiplerince düzenlenen operasyonda 11 zanlı yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 3'üne adli kontrol hükümleri uygulandı. Zanlılardan 5'i ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.