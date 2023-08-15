Zonguldak'ta Hint Keneviri Operasyonu: 2 Şüpheli Serbest Bırakıldı

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin arama yaptığı evde hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda il merkezinde bir eve operasyon düzenlendi. Adli makamlardan alınan arama kararı ile 2 şüphelinin ev ve eklentilerde yapılan aramalarda 3 adet saksı içinde hint keneviri ele geçirildi. Hint kenevirlerine el konulurken olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - ZONGULDAK