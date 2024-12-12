Üye Girişi
Haberler
Çanakkale'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'de korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

 Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor

Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? İşte cevabı

 Meclis'te tansiyon yükseldi! Bakan Kurum, CHP'li vekilin getirdiği pis suyu yere fırlattı

Murat Kurum'u daha önce böyle görmediniz
Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü

Telefona gelen mesaj genç kadının sonu oldu

Zonguldak'ta Heyelan Sonrası Yol Yapımı İçin Bekleyiş

Zonguldak'ta Heyelan Sonrası Yol Yapımı İçin Bekleyiş
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Karaelmas Mahallesi'nde meydana gelen heyelan sonrası çöken yollar için mahalle sakinleri yetkililerden acil yardım talep ediyor. Yetkililer, yol yapım çalışmalarının 1-2 ay içinde tamamlanacağını duyurdu.

Zonguldak'ta yaklaşık 2,5 ay önce heyelan meydana gelen mahallede yaşayanlar, çöken yolların yapılmasını talep ediyor.

Kentte ekim ayında etkili olan kuvvetli yağış sonrası Karaelmas Mahallesi Albayrak Sokak'ta heyelan meydana geldi.

İnceleme sonrası çöken yolun yapılması ve yolda gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirlendi. Bölgedeki evler için ise tahliye kararı verilmedi.

Aynı zamanda dolmuş güzergahı olan yol, toprak yığılarak ve tahta barikat konularak kapatıldı. Mahalle sakinleri, yetkililerden kısa sürede yolların yapılmasını talep ediyor.

Mahalle sakini Yaşar Ar, gazetecilere, kuvvetli yağış sonrası meydana gelen heyelanı yetkililere bildirdiklerini söyledi.

Görevlilerin inceleme yaptıktan sonra gerekenin yapılacağını kendilerine söylediklerini aktaran Ar, "Yetkililerden yardım bekliyoruz. Her türlü mağduriyeti yaşıyoruz. Yolumuz yapılsın, başka bir şey istemiyoruz." dedi.

Mahalle sakini Azmi Çelik de tedirgin oldukları dile getirerek, ilgililerden yardım istediklerini kaydetti.

Öte yandan Zonguldak Belediyesi yetkilileri, dolgu malzemesi temininin ardından çalışmaların 1-2 ay içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
img

Sosyal medya fenomeni anne hakkında çocuk istismarından dolayı soruşturma açıldı
img

"Ailemden 70 kişiyi tamamen yaktılar"
img

Sırrı Süreyya Önder'den CHP'li vekile olay yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ÇANAKKALE'DE DEPREM! Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 12 Aralık Çanakkale'de nerede deprem oldu? ÇANAKKALE'DE DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü kaç? GELİNİM MUTFAKTA 12 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 12 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Masterchef'te 11 Aralık eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı? Masterchef 12 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MEB AGS KONU DAĞILIMI || 2025 AGS konu dağılımları belli oldu mu? AGS konu dağılımları! Mete Atatüre kimdir, kaç yaşında? Mete Atatüre'nin yaptığı çalışmalar neler? Selena Gomez'in sevgilisi Benny Blanco kimdir? Benny Blanco kaç yaşında, nereli? Pedagojik Formasyon kalktı mı? 2025 Formasyon kalkacak mı? Güngören'de bina çöktü! İstanbul'un Güngören ilçesi bina çökmesinde ölü veya yaralı var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.