Zonguldak'ta Heyelan: 6 Kişi Kurtarıldı

HEYELEN APARTMANIN GİRİŞİ KAPATTI, MAHSUR KALAN 6 KİŞİ KURTARILDI

Zonguldak'ta 48 saati aşkın süredir etkisini sürdüren yağış, heyelan ve su taşkınlarına sebep oldu. Kentin farklı noktalarında su taşkınları yaşanırken Terakki Mahallesi Buldanlı Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın yanındaki dolgu toprakta heyelan meydana geldi. Akan toprak yığını, apartmanın girişini tamamen doldurdu. Evdekiler yaşanan gürültünün ardından heyelanı fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. En üst katta mahsur kalan 1'i çocuk 6 kişilik Özçelik ailesi, itfaiyenin merdiveniyle kurtarılarak binadan tahliye edildi. Tahliye edilenler yalın ayak evlerini terk ederken, son kurtarılan kişinin ayağında ayakkabı olduğu görüldü. Olayda yaralanan olmazken polis ekipleri heyelanın olduğu alana şerit çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Evden itfaiye merdiveni ile tahliye edilenlerden Cengiz Özçelik "Yağmurdan dolgu toprak, sular akamayınca aldı toprağı indirdi aşağı. 6 kişiydik. Sağlığımızda bir sıkıntı yok. Şükürler olsun." dedi.

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,