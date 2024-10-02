Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta Heyelan: 6 Kişi Kurtarıldı

Zonguldak'ta Heyelan: 6 Kişi Kurtarıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta etkili olan yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelan, bir apartmanın girişini kapattı. Mahsur kalan 6 kişilik aile itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayda yaralanan olmadı.

HEYELEN APARTMANIN GİRİŞİ KAPATTI, MAHSUR KALAN 6 KİŞİ KURTARILDI

Zonguldak'ta 48 saati aşkın süredir etkisini sürdüren yağış, heyelan ve su taşkınlarına sebep oldu. Kentin farklı noktalarında su taşkınları yaşanırken Terakki Mahallesi Buldanlı Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın yanındaki dolgu toprakta heyelan meydana geldi. Akan toprak yığını, apartmanın girişini tamamen doldurdu. Evdekiler yaşanan gürültünün ardından heyelanı fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. En üst katta mahsur kalan 1'i çocuk 6 kişilik Özçelik ailesi, itfaiyenin merdiveniyle kurtarılarak binadan tahliye edildi. Tahliye edilenler yalın ayak evlerini terk ederken, son kurtarılan kişinin ayağında ayakkabı olduğu görüldü. Olayda yaralanan olmazken polis ekipleri heyelanın olduğu alana şerit çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Evden itfaiye merdiveni ile tahliye edilenlerden Cengiz Özçelik "Yağmurdan dolgu toprak, sular akamayınca aldı toprağı indirdi aşağı. 6 kişiydik. Sağlığımızda bir sıkıntı yok. Şükürler olsun." dedi.

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak İtfaiye

Beklenen oldu! İran, İsrail'i füzelerle vurdu

İran, İsrail'i füzelerle vurdu

 Açıklamalar peş peşe geliyor! Netanyahu 'İran bedelini ödeyecek' dedi

Açıklamalar peş peşe geliyor! Netanyahu: İran bedelini ödeyecek

 İran'ın İsrail'e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü

İran'ın İsrail'e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü
İsrail'den uykuları kaçıracak yeni tehdit! 'Bu geceyi' işaret ettiler

İsrail'den uykuları kaçıracak yeni tehdit! 'Bu geceyi' işaret ettiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran uçuşları iptal mi? Irak, İran, Ürdün uçuşları iptal mi? İran'da atom bombası var mı? İran'da nükleer silah var mı? İran NATO üyesi mi? İran NATO'ya üye mi? 2 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 2 Ekim 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 2 Ekim Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 2 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Türkiye Ortadoğu ülkesi mi? Türkiye dünyada hangi bölgede? Arsenal PSG maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Arsenal PSG geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant öldü mü?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });