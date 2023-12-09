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Zonguldak'ta heyelan: 18 kişi toprak altında kaldı

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Zonguldak'ta meydana gelen heyelanda yıkılan evin enkazında kalan anne ve oğlunu kurtarmak için yapılan arama-kurtarma çalışmasında 18 kişi toprak altında kaldı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Heyelan altında kalan ev yıkıldı; anne ve oğlu için arama- kurtarma çalışması başlatıldı(2)

Zonguldak'ta meydana gelen heyelanda yıkılan evin enkazında kalan anne ve oğlunu kurtarmak için arama kurtarma çalışması yapan ekiplerden 18 kişi ikinci heyelanda toprak altında kaldı. Aralarında, itfaiye ve AFAD personelleri ile iş makinesi operatörünün bulunduğu görevlilerin tamamı çevredeki diğer ekipler ve vatandaşlar tarafından toprak altından çıkarıldı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Bu arada heyelanın yaşandığı bölgede tehlike oluşturan evler de tahliye edildi. Evlerde kalan vatandaşlar, valilik ve belediyenin misafirhanelerine ya da yakınlarının evlerine gitti. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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