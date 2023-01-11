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Zonguldak'ta hemzemin geçitteki kazada 2 kişi yaralandı

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Zonguldak'ta hemzemin geçitteki kazada 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ta hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ontemmuz Mahallesi Alparslan Sokak'taki hemzemin geçitte, ters yöne girdiği iddia edilen D.O'nun kullandığı 34 FU 9375 plakalı otomobile yük treni çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil, tren ile duvar arasına sıkıştı. Trenin bir vagonu da raydan çıktı.

Kazada sürücü ile araçtaki N.K.O. (9) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Araç, çekici yardımıyla kaldırıldı, vagon da ekiplerce raya oturtuldu.

Kaynak: AA / Güncel

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