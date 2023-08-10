Zonguldak'ta Hatalı Sollama Kazası: 4 Yaralı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobil, karşı yönden gelen araçla çarpışmamak için manevra yaparak yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobil, karşı yönden gelen araçla çarpışmamak yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Gökçebey Belediyesi Çukur mevkiinde meydana geldi. Savaş Dirik yönetimindeki 34 NOA 075 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün hatalı sollama yapması sonucu karşı yönden gelen araçla çarpışmamak için manevra yaparak boş araziye uçarak takla attı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan T.B, E.B ve B.G yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK