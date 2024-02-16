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Zonguldak'ta Hastanede Karbonmonoksit Gazı Sızıntısı

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Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde kazan dairesinde meydana gelen karbonmonoksit gazı sızıntısı sonucu 10 personel etkilendi. Personeller tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Zonguldak'ta bir hastanenin kazan dairesindeki karbonmonoksit gazı sızıntısından etkilenen 10 personel, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinin kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle karbonmonoksit gazı sızıntısı meydana geldi.

Sızıntıdan etkilenen 10 personel, aynı hastanenin acil servisine başvurdu. Burada ilk müdahalesi yapılan personelin tedavisi tamamlandı.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler tarafından yapılan ölçümlerde, sızıntının meydana geldiği bölüm tespit edildi.

Kazan sisteminin kapatıldığı, teknik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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