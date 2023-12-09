Zonguldak'ta hastane yolunda heyelan: Tanı merkezi kapatıldı

Zonguldak'ta Uzun Mehmet Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle hastanenin tanı merkezi kapatıldı. Hastane genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, tanı merkezi hizmetlerine poliklinik binasında devam edilecek.

Zonguldak'ta hastane yolu çöktü (2)

Zonguldak'ta Uzun Mehmet Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle tedbir amacıyla hastanenin tanı merkezi kapatıldı. Heyelanın büyümesinden endişe eden belediye ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü ve Başhekimlik koordinesinde hastanenin tanı merkezi binasının çökme ihtimaline karşı kapatılmasına karar verildi. Hastane genelini etkileyen bir olumsuzluk olmadığı belirtilirken, tanı merkezi, poliklinik binasında hizmet vermeye devam edecek.