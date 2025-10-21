Haberler

Zonguldak'ta Hamsi Fiyatları 70 Liraya Düşerek Vatandaşları Sevindirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta hamsi bolluğu nedeniyle fiyatlar 200-250 liradan 70 liraya kadar düştü. Vatandaşlar ucuz hamsi almak için tezgahlara akın etti.

ZONGULDAK'ta hamsinin kilosu 70 liraya düştü, vatandaşlar tezgahlarda yoğunluk oluşturdu. Hamsi bolluğunun fiyatlara yansıdığını belirten Batuhan Ertürk, "Bu aralar hamsi bolluğu yaşanıyor. Hamsi 200-250 liraydı. Bu aralar Allah verdi, Rabb'im nasip etti, 70 liradan satıyoruz" dedi.

Kentte balıkçılar sezona kötü başlarken, bölgede hamsi bolluğunun yaşanması ile fiyatların da olumlu yönde etkilendiği belirtildi. Geçen hafta 200 liraya kadar ulaşan hamsinin kilo fiyatı, bugün 70 liraya kadar düştü. Vatandaşlar, ucuz hamsi almak için tezgahlara akın etti.

Hamsi bolluğunun fiyatlara yansıdığını ifade eden balıkçı Batuhan Ertürk, "Bu aralar hamsi bolluğu yaşanıyor. Hamsi 200-250 liraydı. Bu aralar Allah verdi, Rabb'im nasip etti, 70 liradan satıyoruz. Balık buradan çıkıyor. Bütün kayıklar, Rize'nin Trabzon'un kayığı Zonguldak'ta. Türkiye'ye balık, hamsi Zonguldak'tan dağılıyor. Bizim balığımız, güzel balık. Talep de var. Yoğunluk da yaşıyoruz. Dolaba atmak isteyen dolaba atsın, şu an tam zamanı. Hamsi çok güzel, çok canlı hamsi. Herkes balık yesin. Hamsi 70 lira, mezgit az geliyor, 300 lira kilosu ama iri mezgit. Dün hamsi 100 liraydı, bugün 70 lira oldu. Yarın bakarsın gene 100 liraya çıkabilir. Bir şey diyemiyorum ona ama bu fiyatı bulmuşken kaçırmamak lazım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir annenin çaresizliği: Kayda alan kişi müdahale etmedi, videoyu izleyenler kahroldu

Çaresizliğin görüntüsü
WhatsApp'a milyonlarca kullanıcıyı mest edecek bomba özellik geliyor

WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Milyonlarca kullanıcı mest olacak
Fenerbahçe'de Ederson depremi

Fenerbahçe'de Ederson depremi
Bodo/Glimt'in yıldızından olay sözler: Daha önce böyle bir şey bizim başımıza gelmedi

Bodo/Glimt'in yıldızından olay sözler
Bir annenin çaresizliği: Kayda alan kişi müdahale etmedi, videoyu izleyenler kahroldu

Çaresizliğin görüntüsü
Anne Yasemin Minguzzi karar sonrası sinir krizi geçirdi

Karar sonrası tüyleri ürperten görüntü! Kriz geçirip yere yığıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan harekete geçti! CHP'li Başarır'a çifte şok
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş

İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş
İYİ Parti'den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP'ye katıldı

"AK Parti 3 kez kapımı çaldı" diyen milletvekili CHP'ye katıldı
İçinde çocuğun da bulunduğu otomobile vahşice saldırdılar

Hüngür hüngür ağlayan çocuğa da aldırış etmediler
Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı

Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.