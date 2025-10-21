Haberler

Zonguldak'ta Hamsi Fiyatı 70 Liraya Düştü

Zonguldak'ta Hamsi Fiyatı 70 Liraya Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta hamsinin kilosu 70 liraya düşerken, balık tezgahlarında yoğunluk oluştu. Balıkçılar hamsi bolluğunun fiyatları olumlu yönde etkilediğini belirtti.

ZONGULDAK'ta hamsinin kilosu 70 liraya düştü, vatandaşlar tezgahlarda yoğunluk oluşturdu. Hamsi bolluğunun fiyatlara yansıdığını belirten Batuhan Ertürk, "Bu aralar hamsi bolluğu yaşanıyor. Hamsi 200-250 liraydı. Bu aralar Allah verdi, Rabb'im nasip etti, 70 liradan satıyoruz" dedi.

Kentte balıkçılar sezona kötü başlarken, bölgede hamsi bolluğunun yaşanması ile fiyatların da olumlu yönde etkilendiği belirtildi. Geçen hafta 200 liraya kadar ulaşan hamsinin kilo fiyatı, bugün 70 liraya kadar düştü. Vatandaşlar, ucuz hamsi almak için tezgahlara akın etti.

Hamsi bolluğunun fiyatlara yansıdığını ifade eden balıkçı Batuhan Ertürk, "Bu aralar hamsi bolluğu yaşanıyor. Hamsi 200-250 liraydı. Bu aralar Allah verdi, Rabb'im nasip etti, 70 liradan satıyoruz. Balık buradan çıkıyor. Bütün kayıklar, Rize'nin Trabzon'un kayığı Zonguldak'ta. Türkiye'ye balık, hamsi Zonguldak'tan dağılıyor. Bizim balığımız, güzel balık. Talep de var. Yoğunluk da yaşıyoruz. Dolaba atmak isteyen dolaba atsın, şu an tam zamanı. Hamsi çok güzel, çok canlı hamsi. Herkes balık yesin. Hamsi 70 lira, mezgit az geliyor, 300 lira kilosu ama iri mezgit. Dün hamsi 100 liraydı, bugün 70 lira oldu. Yarın bakarsın gene 100 liraya çıkabilir. Bir şey diyemiyorum ona ama bu fiyatı bulmuşken kaçırmamak lazım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
Başsavcılık, Minguzzi davasında 2 sanık hakkındaki karara itiraz etti

Minguzzi cinayeti davasında verilen karara başsavcılıktan itiraz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir annenin çaresizliği: Kayda alan kişi müdahale etmedi, videoyu izleyenler kahroldu

Çaresizliğin görüntüsü
Minguzzi davasında salonu ayağa kaldıran savunma

Minguzzi davasında salonu ayağa kaldıran savunma
WhatsApp'a milyonlarca kullanıcıyı mest edecek bomba özellik geliyor

WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Milyonlarca kullanıcı mest olacak
Fenerbahçe'de Ederson depremi

Fenerbahçe'de Ederson depremi
Bir annenin çaresizliği: Kayda alan kişi müdahale etmedi, videoyu izleyenler kahroldu

Çaresizliğin görüntüsü
Bodo/Glimt'in yıldızından olay sözler: Daha önce böyle bir şey bizim başımıza gelmedi

Bodo/Glimt'in yıldızından olay sözler
Anne Yasemin Minguzzi karar sonrası sinir krizi geçirdi

Karar sonrası tüyleri ürperten görüntü! Kriz geçirip yere yığıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan harekete geçti! CHP'li Başarır'a çifte şok
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş

İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş
İYİ Parti'den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP'ye katıldı

"AK Parti 3 kez kapımı çaldı" diyen milletvekili CHP'ye katıldı
İçinde çocuğun da bulunduğu otomobile vahşice saldırdılar

Hüngür hüngür ağlayan çocuğa da aldırış etmediler
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.