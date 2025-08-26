Zonguldak'ta Halı Yıkamacısında Patlama: Yangın 4 Eve Sıçradı
Zonguldak'ta bir halı yıkamacıda meydana gelen patlama sonrasında çıkan yangın, 4 eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 1 itfaiye eri yaralandı, 6 kişi dumandan etkilendi.
Zonguldak'ta bir halı yıkamacıda başlayıp 4 eve sıçrayan yangın söndürüldü.
Merkeze bağlı Mithatpaşa Mahallesi Umut Sokak'ta halı yıkamacıda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından çıkan yangın, 4 eve sıçradı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yeri ile 4 evde hasar oluştu.
Vatandaşların da yardım ettiği müdahale esnasında yaralanan 1 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen 6 kişiye ise ambulansta müdahale edildi.
Öte yandan olay yerine gelen Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, yetkililerden bilgi aldı.