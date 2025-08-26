Zonguldak'ta Halı Yıkamacısında Patlama: Yangın 4 Eve Sıçradı

Zonguldak'ta Halı Yıkamacısında Patlama: Yangın 4 Eve Sıçradı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta bir halı yıkamacıda meydana gelen patlama sonrasında çıkan yangın, 4 eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 1 itfaiye eri yaralandı, 6 kişi dumandan etkilendi.

Zonguldak'ta bir halı yıkamacıda başlayıp 4 eve sıçrayan yangın söndürüldü.

Merkeze bağlı Mithatpaşa Mahallesi Umut Sokak'ta halı yıkamacıda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından çıkan yangın, 4 eve sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yeri ile 4 evde hasar oluştu.

Vatandaşların da yardım ettiği müdahale esnasında yaralanan 1 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen 6 kişiye ise ambulansta müdahale edildi.

Öte yandan olay yerine gelen Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
Sedat Peker, Minguzzi konusunda sessizliğini bozdu: Ben devletin çocuğuyum

"Devletin yapamadığını yaptı" sözü Sedat Peker'i çok kızdırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oktay Kaynarca'dan ilginç paylaşım! Vadideki meşhur repliğini yazdı

Paylaşımına kimse anlam veremedi! Vadideki meşhur repliğini yazdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.