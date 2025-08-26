Zonguldak'ta Halı Yıkamacıda Çıkan Yangın, 4 Evi Kullanılamaz Hale Getirdi

ZONGULDAK'ta bir halı yıkamacıda çıkıp bitişikteki evlere sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 2 saatte söndürüldü. İş yeri ile 4 evin kullanılamaz hale geldiği yangında 1 itfaiye eri elinden yaralandı, 6 kişi de dumandan etkilendi.

Çınartepe Mahallesi Umut Sokak'taki bir halı yıkamacıda gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek bitişikteki evlere sıçradı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplere mahalleli de destek verdi. Yangında 6 kişi dumandan etkilenirken, 1 itfaiye eri de elinden yaralandı. Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem de olay yerine gelip yangın söndürme çalışmalarını takip etti. Yaralanan ve dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürüldü.

4 ev ve iş yerinin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.