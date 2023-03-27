Zonguldak'ta hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan yaya hastanede yaşamını yitirdi.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan yaya hastanede yaşamını yitirdi.
Ereğli- Zonguldak kara yolunda seyreden F.D. idaresindeki 67 UG 444 plakalı hafif ticari araç, Devrek yol ayrımı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Güler B'ye (77) çarptı.
Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü ise polis ekiplerince karakola götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel