Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak'ta hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Zonguldak'ta hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan yaya hastanede yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan yaya hastanede yaşamını yitirdi.

Ereğli- Zonguldak kara yolunda seyreden F.D. idaresindeki 67 UG 444 plakalı hafif ticari araç, Devrek yol ayrımı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Güler B'ye (77) çarptı.

Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü ise polis ekiplerince karakola götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Karadeniz Zonguldak Tragger Ereğli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title