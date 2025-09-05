Zonguldak'ta Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Zonguldak'ta genel asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin güvenli, huzurlu ve verimli bir eğitim alabilmesi için gerekli tüm hazırlıkları titizlikle yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda okul servislerinden kantin çalışanlarına kadar her alanda denetimleri titizlikle yürüttüklerini belirten Hacıbektaşoğlu, bu kapsamda 5 bin 144 okul servis şoförü, 302 kantin çalışanı ve 582 hizmetlinin Genel Bilgi Toplama GBT) sorgulamalarını yaptıklarını anlattı.

Hacıbektaşoğlu, kaçak maden ocaklarına yönelik 1 Haziran-3 Eylül tarihlerinde 265 denetim gerçekleştirildiği aktararak, "Bu denetimler sonucunda 42 kaçak ocak kapatılmış, 36 adli ve idari işlem yapılarak 37,5 ton kaçak kömür ele geçirilmiştir. 2024'ün aynı dönemine kıyasla denetim sayısında yüzde 17 oranında artış sağlanmıştır." diye konuştu.

Ormanları korumanın yalnızca bugünkü yaşam kalitesinin değil, gelecek nesillere bırakacakları en değerli mirasın da teminatı olduğunu dile getiren Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Bu nedenle vatandaşlarımızın ormanlık alanlarda ateş yakmaktan kaçınmaları, piknik ve mesire alanlarında dikkatli davranmaları ve kıvılcım çıkarabilecek faaliyetlerden uzak durmaları büyük önem taşımaktadır. En küçük bir duman ya da ateş belirtisi görüldüğünde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması, yangınların büyümeden kontrol altına alınmasında kritik rol oynamaktadır. Vatandaşlarımızın hassasiyetinin yanı sıra bizler de idare olarak gerekli adımları attık. Orman yangınlarının önlenmesi ve canla mal kayıplarının yaşanmaması amacıyla 1 Temmuz–30 Eylül tarihlerinde ormanlara giriş yasaklanmıştır."