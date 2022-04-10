ZONGULDAK - Güneşli havayı fırsat bilenler sahilde vakit geçirdi - Haberler

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ZONGULDAK - Güneşli havayı fırsat bilenler sahilde vakit geçirdi

AA - Fadime Yılmaz Elma - Güncel
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Zonguldak'ta hafta sonu güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti.

Zonguldak'ta hafta sonu güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti.

Kentte uzun süre etkili olan soğuk havaların ardından sıcaklıklar kendisini göstermeye başladı.

Sıcaklığın 23 derecelere ulaşmasıyla vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarmak için sahilleri doldurdu.

Sahilde yürüyüş yapan, yeşil alanlarda dinlenen vatandaşlar, aileleriyle keyifli vakit geçirdi.

Çocuklar da ebeveynleri gözetiminde park ve bahçelerde doyasıya eğlendi.

ZONGULDAK - Güneşli havayı fırsat bilenler sahilde vakit geçirdi

ZONGULDAK - Güneşli havayı fırsat bilenler sahilde vakit geçirdi

ZONGULDAK - Güneşli havayı fırsat bilenler sahilde vakit geçirdi

ZONGULDAK - Güneşli havayı fırsat bilenler sahilde vakit geçirdi

ZONGULDAK - Güneşli havayı fırsat bilenler sahilde vakit geçirdi

ZONGULDAK - Güneşli havayı fırsat bilenler sahilde vakit geçirdi

AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel

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