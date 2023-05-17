Zonguldak'ta Grizu Faciası Davası Yeniden Görüldü

ZONGULDAK'ta 17 Mayıs 2010'da meydana gelen 30 işçinin öldüğü, 11 işçinin de yaralandığı grizu faciasıyla ilgili Yargıtay Cezalar Genel Kurulu, 3 sanık hakkında verilen hapis cezasının para cezasına çevrilmesi gerektiği gerekçesiyle bozduğu dava, Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görüldü. Duruşmada, ölen maden işçisi Şeref Akdoğan'ın eşi Nezahat Akdoğan, "Para cezası ödenecekse ben ödeyeyim, eşimi geri versinler. Canımın parası mı olur? Parayı ben ödeyeyim bunlar hapis yatsın ben doymadım eşime kara toprak doyuyor. En ağır hapis cezasını alsınlar" dedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında 17 Mayıs 2010'da yerin 540 metre altında meydana gelen grizu patlamasında, galeri açma hazırlık işlerini yürüten taşeron firmada çalışan 30 işçi öldü, 11 işçi yaralandı. Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan hepsi de tutuksuz yargılanan 28 sanık için olaydan 4,5k yıl sonra 31 Ekim 2014'te karar verdi. Mahkeme, taşeron firma ortağı Halim Köse ile proje sorumlusu Kadir İpek'e 10'ar, dönemin Karadon Müessese Müdürü, TTK eski Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner'e 6 yıl 3 ay, Karadon Müessese Müdür Yardımcısı Yusuf Ünlütürk ile TTK İnşaat Emlak Daire Başkanı Mustafa Küçük'e de 5'er yıl hapis cezası verdi. Diğer 23 sanığın ise beraatlerine karar verildi.