Zonguldak'ta Gökkuşağı ve Hortumlar Aynı Anda Ortaya Çıktı

Zonguldak'ta Gökkuşağı ve Hortumlar Aynı Anda Ortaya Çıktı
Zonguldak'ta sabah saatlerinde meydana gelen gökkuşağı, tüm renklerini sergilerken, kısa süreli küçük hortumlar da oluştu. Gökkuşağı yaklaşık 10 dakika boyunca görsel şölen sundu. Ayrıca, bölgedeki yağışlar deniz suyunun çamur renginde görünmesine sebep oldu.

ZONGULDAK'ta gökkuşağı ile küçük hortumlar aynı anda ortaya çıktı. Gökkuşağının tüm renkleri görünürken, oluşan hortumlar kısa süre sonra kayboldu.

Kentte sabah saatlerinde aynı anda gökkuşağı ve küçük hortumlar oluştu. Hortumlar, birkaç dakika devam ettikten sonra etkisini kaybetti. Tüm renkleri görülebilen gökkuşağı ise güzel görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 10 dakika boyunca görsel şölen sunan gökkuşağı, daha sonra ortadan kayboldu.

DENİZ ÇAMUR RENGİNE BÜRÜNDÜ

Öte yandan kentte 2 gündür aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle deniz suyu yer yer çamur rengine büründü. Kozlu sahili boyunca denizde çamur rengi görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
