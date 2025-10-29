Zonguldak'ta Gökkuşağı ve Hortum Görsel Şöleni

ZONGULDAK'ta gökkuşağı ile küçük hortumlar aynı anda ortaya çıktı. Gökkuşağının tüm renkleri görünürken, oluşan hortumlar kısa süre sonra kayboldu.

Kentte sabah saatlerinde aynı anda gökkuşağı ve küçük hortumlar oluştu. Hortumlar, birkaç dakika devam ettikten sonra etkisini kaybetti. Tüm renkleri görülebilen gökkuşağı ise güzel görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 10 dakika boyunca görsel şölen sunan gökkuşağı, daha sonra ortadan kayboldu.

DENİZ ÇAMUR RENGİNE BÜRÜNDÜ

Öte yandan kentte 2 gündür aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle deniz suyu yer yer çamur rengine büründü. Kozlu sahili boyunca denizde çamur rengi görülüyor.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,