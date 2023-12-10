Zonguldak'ta Göçük Altında 1 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Zonguldak'ta göçük altında kalan anne ve oğlunu kurtarma çalışmalarıyla ilgili AFAD Başkanlığı açıklama yaptı. Açıklamada göçük altındaki 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edilerek, "Zonguldak 9 Aralık 2023 tarihinde Zonguldak ilimiz merkez ilçesi Asma Mahallesi'nde iki katlı bir ev heyelan sebebi ile çökmüş, 2 vatandaşımız göçük altında kalmıştır. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmış olup, göçük altında kalan 1 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.