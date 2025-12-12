Haberler

Zonguldak'ta gıda güvenliği denetiminde 5 işletmenin faaliyeti durduruldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta gıda güvenilirliğini artırmak amacıyla yapılan denetimlerde, 5 işletme hakkında faaliyet durdurma kararı verildi. 672 denetim sonucunda 88 işletmeye eksikliklerinin giderilmesi için süre verilirken, 131 işletmeye de idari para cezası uygulandı.

Zonguldak'ta gıda güvenilirliğini artırmaya yönelik denetimlerde 5 işletme hakkında faaliyeti durdurma kararı verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince il genelinde kapsamlı ve eş zamanlı denetimlerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu kapsamda fırınlar, kasaplar, unlu mamul üretim yerleri, pastaneler, lokanta ve restoranlar ile fast food işletmeleri, kafeler ve dönercilerde 26 gıda kontrol görevlisi tarafından toplam 672 denetim yapıldığı aktarıldı.

Denetimlerde 88 işletmeye eksikliklerin giderilmesi için süre verildiği, 131 işletmeye ise idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Ayrıca 5 işletme hakkında faaliyeti durdurma kararı alındığı, güvenilir gıda kriterlerine uymayan çeşitli ürünlere de el konulduğu ifade edildi.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun
Hukuk öğrencisi genç kızdan 'TOKİ' vurgunu: Onların parasıyla ev sahibi oluyorum

Bakmayın böyle göründüğüne! Hukuk öğrencisinden büyük vurgun
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev

Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev
36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun
TFF'den Galatasaray'a tarihi para cezası

TFF'den Galatasaray'a tarihi ceza
Bunu sakın tüketmeyin! Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi

Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi
Meclis'teki taciz skandalında kadın amir olayın üstünü örtmeye çalışmış

TBMM'deki mide bulandıran olayda kadın amirin sözleri daha da skandal
Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım

Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım
Bruce Willis Gizem'i öpünce Hakan Hatipoğlu çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum

Gizem'i öpünce çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum
Bilirkişi raporuyla ses kayıtları örtüştü! Güllü itilerek düşmüş

Bilirkişi raporuyla ses kayıtları örtüştü! Güllü'nün ölümü kaza değil
Akaryakıta indirim geliyor! İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerini mutlu edecek haber! İndirim geliyor
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
title