Zonguldak'ta gıda güvenliği denetiminde 5 işletmenin faaliyeti durduruldu

Zonguldak'ta gıda güvenilirliğini artırmaya yönelik denetimlerde 5 işletme hakkında faaliyeti durdurma kararı verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince il genelinde kapsamlı ve eş zamanlı denetimlerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu kapsamda fırınlar, kasaplar, unlu mamul üretim yerleri, pastaneler, lokanta ve restoranlar ile fast food işletmeleri, kafeler ve dönercilerde 26 gıda kontrol görevlisi tarafından toplam 672 denetim yapıldığı aktarıldı.

Denetimlerde 88 işletmeye eksikliklerin giderilmesi için süre verildiği, 131 işletmeye ise idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Ayrıca 5 işletme hakkında faaliyeti durdurma kararı alındığı, güvenilir gıda kriterlerine uymayan çeşitli ürünlere de el konulduğu ifade edildi.