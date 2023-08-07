Zonguldak'ta geri manevra yapan otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geri manevra yapan bir otomobil, yaya olarak yürüyen bir kadına çarptı. Kadın hafif yaralandı ve hastaneye kendi imkanlarıyla gitti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geri manevra yapan otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Müftü Mahallesi Erdemi r Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre H.D. idaresindeki 67 AAK 500 plakalı otomobil geri manevra yaparken yaya olarak yürüyen Z.Y.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Z.Y. hafif yaralandı. Yaralı kadın kendi imkanları ile kazanın yaşandığı yere yakın olan özel hastaneye gitti. Hemen tedavi altına alının Z.Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise araç sürücüsünün ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK