Zonguldak'ta Gençlerin Kafeye Zarar Verme Olayı

Güncelleme:
Zonguldak'ta 14 ila 16 yaşlarındaki altı genç, bir kafenin masa ve oturaklarına zarar vererek 4 saat boyunca tahribat yaptı. Güvenlik kameraları aracılığıyla tespit edilen şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı; ancak haklarında soruşturma devam ediyor.

ZONGULDAK'ta gece saatlerinde belediyenin işlettiği kafeye ait masa ve oturaklara zarar veren yaşları 14 ila 16 arasında değişen 2'si kız, 4 şüpheli kamera görüntülerinden tespit edilip yakalandı. 'Eğlenmek için yaptıklarını' söyleyen şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Liman Caddesi'nde 3 Eylül gecesi 4 kişi, sahil yürüyüş yolu üstünde açık alanda bulunan Zonguldak Belediyesi'ne ait kafenin oturak ve masalara zarar verdi. Zaman zaman oturup dinlenen şüpheliler, yaklaşık 4 saat boyunca 'armut' olarak bilinen oturakların içlerini parçaladı, masaları kırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden kimlikleri tespit edilen B.Ç. (14), Ş.K. (16) ile kız çocukları S.N.B (15), Z.Z. (14) polis ekipleri tarafından yakalandı. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan çocukların eğlenmek için yaptıklarını söyledikleri öğrenildi. 4 çocuk, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken haklarında 'kamu malına zarar verme' suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
