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ZONGULDAK'TA GECE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

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ZONGULDAK'TA GECE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

ZONGULDAK'ta gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

ZONGULDAK'ta gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Karlı yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Zonguldak'ta kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle İstanbul ve Ankara yolunda ulaşım olumsuz yönde etkilendi. Yollar beyaza bürünürken, sürücüler yollarda ilerlemekte zorlandı. Zonguldak-İstanbul yolunun Ereğli ilçesine bağlı Kandilli bölgesinde kar yağışıyla birlikte yoğun sis de etkili oldu. Karayolları ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Bazı vatandaşlar kar yağışının tadını çıkardı. Arkadaş grupları ve çocuklarıyla birlikte alanlara çıkanlar, kar yağışı altında doyasıya eğlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak İstanbul Ankara Güncel Haberler

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