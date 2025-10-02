Haberler

Zonguldak'ta Gazze Yardımı için İsrail'e Protesto

Zonguldak'ta vatandaşlar, Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na yönelik İsrail müdahalesini protesto etmek için toplandı. Sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde düzenlenen eylemde, İsrail aleyhine sloganlar atıldı ve müdahalenin hukuku çiğnediği vurgulandı.

ZONGULDAK'ta, Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail'in müdahale etmesi sivil toplum kuruluşları tarafından protesto edildi.

Kentte gece saatlerinde vatandaşlar, sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Madenci Anıtı'nda buluştu. Vatandaşlar, Gazze'ye insani yardım götüren ve sivillerden oluşan Sumud Filosu'na yönelik İsrail'in müdahalesinin ardından, tepki göstermek için eylem yaptı. Grup, İsrail aleyhine sloganlar attı. Grup adına açıklama yapan Hamza Girgin, İsrail'in Sumud Filosu'na uluslararası sularda barbarca saldırdığını söyleyerek, "Sivil gemilere müdahale edildi. Yardım taşıyan gönüller hedef alındı. Bu sadece bir saldırı değil, hukukun, vicdanın ve insanlık onurunun açıkça çiğnenmesidir. İsrail'in sicili bellidir. On yıllardır Filistin halkını abluka altında tutan, şehirleri yıkan, sivilleri hedef alan, çocukları katleden bu işgal rejimi; bugün bir kez daha vahşiliğini sergilemektedir. Gazze'de yıllardır süren abluka ve 2 yılı aşan soykırım, şimdi de denizlerdeki sivil yardım gemilerine yönelen saldırıyla devam ediyor. Artık yeter. İsrail ancak güçten anlar, kınama ve diplomatik suskunluk onu durdurmaz. Sözlerinizle değil, iradenizle, cesaretinizle sınanıyorsunuz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
