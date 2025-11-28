Haberler

Zonguldak'ta Gazze İçin Resim Sergisi Açıldı

Güncelleme:
Zonguldak'ta Filistin ve Gazze'deki olaylara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 'Gazze için Renkler ve Sözler' temalı resim sergisi, Zonguldak Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde açıldı. Serginin açılışında il protokolü ve vatandaşlar yer aldı.

Zonguldak'ta Filistin ve Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla resim sergisi açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında düzenlenen "Gazze için Renkler ve Sözler" temalı serginin açılışı, Zonguldak Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde yapıldı.

Dua edilmesinin ardından serginin açılış kurdelesi, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adem Gülşen ve İl Müftü Yardımcısı Zeynal Abidin Çınar tarafından kesildi.

Kent merkezindeki 33 okuldan 33 eserin yer aldığı sergiyi, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar gezdi.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
