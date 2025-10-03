Zonguldak'ta Gazze İçin Destek Gösterisi

Zonguldak'ta vatandaşlar, Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek vermek amacıyla Karadeniz'e açıldı.

Filistin'e Destek Platformunca organize edilen program kapsamında vatandaşlar, Kilimli Limanı balıkçı barınağında bir araya geldi.

Türk ve Filistin bayrakları ile "İnsanlığın ortak vicdanı Global Sumud Filosuna selam olsun" ve "Ambargo kırılacak İsrail yok olacak, Filistin kazanacak" yazılı pankartlar taşıyan vatandaşlar, sloganlar attı.

Filistin'e Destek Platformu adına açıklama yapan Kamuran Aşkar, Siyonist İsrail'in Gazze'de iki yıldır soykırım yaptığını söyledi.

Dünyanın kör, sağır, suskun olduğunu belirten Aşkar, "Dünyanın bu suskunluğu, çoğu çocuk ve kadın 66 bin 500'den fazla insanı katleden, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri dahi bombalayan soykırımcıyı, kandan beslenen katil sürüsünü cesaretlendiriyor. Tarihin hiçbir döneminde ve dünyanın başka hiçbir yerinde katilin, soykırımcının bu kadar desteklendiği başka örnek yoktur." diye konuştu.

Aşkar, söz konusu Müslümanlar olunca demokrasi, insan hakları, özgürlük gibi bütün değerlerin çiğnendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Uluslararası sistem ahlaken, fikren, fiilen çöktü. Katil İsrail ordusu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud Filosu'na uluslararası sularda barbarca saldırdı. Sivil gemilere müdahale edildi, yardım taşıyan gönüllüler hedef alındı. Bu, sadece bir saldırı değil hukukun, vicdanın ve insanlık onurunun açıkça çiğnenmesidir.

Konuşmanın ardından dua edildi.

Karadeniz'e açılan gemi ve tekneler dönüşte sahildeki vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.