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Zonguldak'ta Gaziler Günü Töreninde Yağmur Engeli

Zonguldak'ta Gaziler Günü Töreninde Yağmur Engeli
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Zonguldak'ta gerçekleşen Gaziler Günü töreni, etkili olan sağanak nedeniyle iptal edilen yürüyüşle birlikte yapıldı. Törende, gazilerin ıslanmaması için korumalar ve görevliler tarafından şemsiye tutuldu.

ZONGULDAK'ta etkili olan sağanak nedeniyle Gaziler Günü kapsamında Valilik binasında düzenlenen törende, bayrağı selamlayan ve çelenk taşıyan gazilere, korumalar ve görevliler tarafından şemsiye tutuldu.

Sabah saatlerinde Gaziler Günü için düzenlenecek olan yürüyüş yağmur nedeniyle iptal edildi. Valilik önünde yapılan törende öğrenciler ve katılımcılar, yağmur gelmeyen alanda konumlandı. Çelenk sunma ve bayrağın göndere çekilmesinde görevli gazilerin ıslanmaması için ise korumalar ve görevliler tarafından şemsiye tutuldu. Tören, çelenk sunumunun ardından okunan İstiklal Marşı ve saygı duruşu sonrası sona erdi.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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