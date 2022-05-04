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Zonguldak'ta gazeteciler bayramlaştı

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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Zonguldak'ta gazeteciler bayramlaştı

Zonguldak'ta gazeteciler, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaştı.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta gazeteciler, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaştı.

Karaelmas Gazeteciler Derneğindeki bayramlaşma programına katılan gazeteciler, bayramlaşma programının ardından hayatını kaybeden gazetecileri mezarı başında andı.

Dernek Başkanı Mustafa Emen, üyelerinin bayramını kutlayarak, geleneksel hale getirdikleri bayramlaşma töreninin her zaman devam edeceğini söyledi.

Birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlar dileyen Emen, vefat eden gazetecilere Allah'tan rahmet diledi.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Ramazan Bayramı, Zonguldak, Güncel, Haberler

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