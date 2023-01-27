ZONGULDAK'TA FUHUŞ OPERASYONU 6 GÖZALTI Güncel Haberler ZONGULDAK'ta polisin 2 ay süren takibi sonucu fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini suçundan 6 kişi gözaltına alındı. ZONGULDAK'ta polisin 2 ay süren takibi sonucu fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini suçundan 6 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırma sonucu 8 kadının fuhşa teşvik edildiğini belirledi. 2 ay süren takibin ardından yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Fuhşa teşvik ve aracılık suçlarından H.Ç. isimli kadın, S.A. ve Ş.K. ile fuhşa yer temini suçundan Ş.K., M.V. ve B.E. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Ahlak Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› ZONGULDAK'TA FUHUŞ OPERASYONU 6 GÖZALTI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.