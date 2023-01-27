ZONGULDAK'TA FUHUŞ OPERASYONU 6 GÖZALTI
Güncel Haberler
ZONGULDAK'ta polisin 2 ay süren takibi sonucu fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini suçundan 6 kişi gözaltına alındı.
ZONGULDAK'ta polisin 2 ay süren takibi sonucu fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini suçundan 6 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırma sonucu 8 kadının fuhşa teşvik edildiğini belirledi. 2 ay süren takibin ardından yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Fuhşa teşvik ve aracılık suçlarından H.Ç. isimli kadın, S.A. ve Ş.K. ile fuhşa yer temini suçundan Ş.K., M.V. ve B.E. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel