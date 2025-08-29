Zonguldak'ta Freni Boşalan Cip Kazaya Neden Oldu

Zonguldak'ta Freni Boşalan Cip Kazaya Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta, freni boşaldığı iddia edilen bir cip, yokuş aşağı inerken park halindeki iki otomobile ve bir duvara çarptı. Kazada cipte bulunan dört kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

ZONGULDAK'ta, yokuş aşağı indiği sırada freni boşaldığı iddia edilen cip, park halindeki 2 otomobile ve duvara çarptı. Kazada cipteki 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Rüzgarlımeşe Sokak'ta meydana geldi. Yokuş aşağıya inen, sürücüsü öğrenilemeyen 34 FKM 624 plakalı cipin iddiaya göre freni boşaldı. Kontrolün kaybolduğu cip, park halindeki 67 AAB 567 ve 67 ABC 848 plakalı otomobillere, ardından da duvara çarptı. Kazada cipteki C.Ö. (65), S.A. (92), A.B. (61) ve N.K. (55) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
3 kişinin can verdiği kazada yeni görüntüler! Şoför, olaydan önce bakın ne yapmış

Katliam gibi kazada yeni görüntü! Şoför saniyeler önce bakın ne yapmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bugün takımın başına geçiyor! Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi

Sergen bugün Süper Lig devinin başına geçiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.