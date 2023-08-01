Zonguldak'ta fren yerine gaza basan sürücü evin duvarına çarptı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fren yerine gaza basan sürücü bir evin duvarına çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fren yerine gaza basan sürücü bir evin duvarına çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Sarıkorkmaz Mahallesi Yeşildağ Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, Y.S.K. idaresindeki 67 TR 173 plakalı Peugeot marka otomobiliyle fren yerine gaza basmasıyla bir evin zemin katının duvarına çarptı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Servisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Y.S.K. ve yanında yolcu olarak bulunan Ş.Ö.'ye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK