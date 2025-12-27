Ereğli'de fırtınada sürüklenen tekne köprüye çarptı
Ereğli ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına, sahildeki bir teknenin dalgalarla sürüklenmesine ve köprüye çarpmasına neden oldu. Balıkçılar, sürüklenen teknenin kurtarılması için çaba harcadı.
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle oluşan dalgalarla sürüklenen tekne, sahildeki köprüye çarptı.
Olay, sabah saatlerinde sahil bandı üzerinde meydana geldi. Kuvvetli fırtına nedeniyle oluşan dalgalar sahildeki tekneyi sürüklemeye başladı. Tekne, sahil bandındaki 'Sevgi, Barış, Dostluk' köprüsüne çarptı. Teknelerle gelen balıkçılar sürüklenen tekneyi kurtarmaya çalıştı. Dalgalardan dolayı güçlükle sürdürülen çalışmanın sonunda balıkçı teknesi bulunduğu yerden kurtarıldı.
