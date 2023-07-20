Zonguldak'ta Firari Şahıs Yakalandı

Zonguldak'ta iki kişiyi yaralayan firari şahıs, polis ekipleri tarafından ruhsatsız tabancasıyla birlikte yakalandı. Şahıs, ayrıca başka suçlardan da aranıyordu.

Zonguldak'ta iki kişiyi yaralayan firari şahıs polis ekiplerince ruhsatsız tabancasıyla birlikte yakalandı.

Olay, 3 Haziran 2023 Cumartesi günü saat 01.00 sıralarında Çınartepe Mahallesi'nde T.Ü.(44) ve O.Ö. (47) isimli şahısları silahla yaralayarak kaçan firari O.V.(45), KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 20 Temmuz 2023 Perşembe günü yakalandı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet tabanca fişeğine el konularak gözaltına alındı. Ayrıca yapılan incelemede O.V.'nin "Kasten Öldürme ve Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlarından da arandığı tespit edildi. Şüpheli şahıs adliyeye sevk edilecek. - ZONGULDAK