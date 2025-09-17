Haberler

Zonguldak'ta Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Zonguldak'ta Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na Destek Yürüyüşü Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar, Gazze halkına yönelik baskılara dikkat çekmek amacıyla bir araya geldi. Yürüyüşte yapılan açıklamalarda, Küresel Sumud Filosu'nun insani yardımlar için önemine vurgu yapıldı.

Zonguldak'ta Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü düzenlendi.

Sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilen yürüyüş için katılımcılar İstasyon Caddesi'nde bir araya geldi.

Grup, Türk ve Filistin bayrakları ve pankartlarla kent merkezindeki Madenci Anıtı'na sloganlar atarak yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Hamza Girgin, yıllardır süren ablukanın Gazze halkını yalnızlığa, yoksulluğa ve umutsuzluğa mahkum ettiğini söyledi.

Temel gıda, ilaç, temiz su gibi en basit ihtiyaçlara erişimin bile engellendiği belirten Girgin, "Bu sessiz çığlıkları duymak, görmezden gelmemek, insan olmanın en temel gereğidir." ifadesini kullandı.

Girgin, bu adaletsizliğe karşı barışçıl bir direnişin sembolü olan Küresel Sumud Filosu'nun, Gazze halkına insani yardım ulaştırmak ve ambargonun kaldırılması yönünde küresel farkındalık oluşturmak amacıyla yola çıktığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bu filo, yalnızca bir yardım girişimi değil, aynı zamanda insanlık onurunun, dayanışmanın ve vicdanın bir manifestosudur. Sumud Filosu, sadece bir yardım gemisi değil, bir vicdan seferidir. Bu filo, Gazze'ye umut taşımak, dünyaya 'Biz buradayız, unutmadık.' demek için yola çıkıyor. Her dalga, her rota, her yük insanlık adına bir duruşun sembolüdür. Sumud Filosu'na destek vermek bir çocuğun gülümsemesine, bir annenin huzuruna, bir toplumun yeniden nefes almasına destek vermektir. Türkiye, mazlumun duasında adı geçen bir ülke olmuştur ve bugün Gazze'nin duasında yer alma zamanıdır."

Program, duaların ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
Şam'da tarihi zirve! MİT Başkanı Kalın, Şara ile bir araya geldi

MİT Başkanı Kalın'dan Şara'ya net mesaj: Türkiye olarak biz hazırız
Prof. Dr. Havva Kök Aslan'ın 'Atatürk' ve 'Öcalan' sözleri komisyonu karıştırdı

Profesörün Atatürk ve Öcalan kıyaslaması komisyonu karıştırdı
Emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı

Emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı! İşte avukatına verdiği not
Yer: Diyarbakır! Öğretmenleri ayağa kaldıracak görüntü

Yer: Diyarbakır! Öğretmenleri ayağa kaldıracak görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşverenler şikayet ediyordu! MEB duyurdu, okullarda yeni dönem başlıyor

İşverenler şikayet ediyordu! Okullarda yeni dönem
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.