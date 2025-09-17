Zonguldak'ta Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü düzenlendi.

Sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilen yürüyüş için katılımcılar İstasyon Caddesi'nde bir araya geldi.

Grup, Türk ve Filistin bayrakları ve pankartlarla kent merkezindeki Madenci Anıtı'na sloganlar atarak yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Hamza Girgin, yıllardır süren ablukanın Gazze halkını yalnızlığa, yoksulluğa ve umutsuzluğa mahkum ettiğini söyledi.

Temel gıda, ilaç, temiz su gibi en basit ihtiyaçlara erişimin bile engellendiği belirten Girgin, "Bu sessiz çığlıkları duymak, görmezden gelmemek, insan olmanın en temel gereğidir." ifadesini kullandı.

Girgin, bu adaletsizliğe karşı barışçıl bir direnişin sembolü olan Küresel Sumud Filosu'nun, Gazze halkına insani yardım ulaştırmak ve ambargonun kaldırılması yönünde küresel farkındalık oluşturmak amacıyla yola çıktığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bu filo, yalnızca bir yardım girişimi değil, aynı zamanda insanlık onurunun, dayanışmanın ve vicdanın bir manifestosudur. Sumud Filosu, sadece bir yardım gemisi değil, bir vicdan seferidir. Bu filo, Gazze'ye umut taşımak, dünyaya 'Biz buradayız, unutmadık.' demek için yola çıkıyor. Her dalga, her rota, her yük insanlık adına bir duruşun sembolüdür. Sumud Filosu'na destek vermek bir çocuğun gülümsemesine, bir annenin huzuruna, bir toplumun yeniden nefes almasına destek vermektir. Türkiye, mazlumun duasında adı geçen bir ülke olmuştur ve bugün Gazze'nin duasında yer alma zamanıdır."

Program, duaların ardından sona erdi.