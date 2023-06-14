Zonguldak'ta Fevkani Köprüsü yıkılacak

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Ankara Köprüsü'ne paralel olarak inşa edilen Adnan Menderes Köprüsü'nün tamamlanmasıyla birlikte Fevkani Köprüsü'nün yıkımına başlanacağını açıkladı.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, belediyenin çalışmalarını değerlendirdi. Gazetecilerle bir araya gelen Başkan Alan, hayata geçecek olan projelerle ilgili de soruları yanıtladı. 2022 yılında yıkılan Merkez Çarşısı'nın yanı sıra Fevkani Köprüsü ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Alan, şöyle dedi:

"Fevkani Köprüsünü yıkacağız. Fevkani Köprüsü esnafının da taleplerini aldık. Bununla alakalı bakanımızı da ziyaret ettik. Son olarak köprü altı esnafımızla bir araya gelerek taleplerini tekrar dinleyeceğiz. Bu koltukları kimsenin ticaretine engel olmadan çalışmaya çalışıyoruz. Adnan Menderes Köprüsünün bitimiyle birlikte de çalışmalarımız başlayacak. Zahmetsiz de rahmet olmuyor. Köprünün yıkılma zamanında da bir 1-2 aylık trafik sıkıntısı yaşayacağız. Köprü risk teşkil ediyor. Bakanlıktan bize köprüyü ne zaman yıkacaksınız şeklinde yazılar geliyor. Köprüde bir vatandaşımızın burnu kanasa bir suç işlemiş oluruz. Şehrimize ve Gazipaşa Caddesi'ne bambaşka bir hava katacak olan Saat Kulesi projemizde Cumhuriyetimizin kuruluşu 29 Ekim tarihine kadar hayata geçecek."

Başkan Ömer Selim Alan, Fener semtinde atıl vaziyette bulunan çay bahçesini de yeniden hayata geçireceklerini, 3 Temmuz tarihinde Lavuar Alanı Projesi'ni 4 Temmuz tarihinde de Fener Projesi'nin ihale edileceğini açıkladı. - ZONGULDAK