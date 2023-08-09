Zonguldak'ta Fevkani Köprüsü'nün Yıkımına Başlanacak

Zonguldak'ta yapılan değerlendirme toplantısında, Fevkani Köprüsü'nün yıkımına 28 Ağustos itibariyle başlanacağı kararı alındı. Köprü altındaki dükkanlara ise 20 Ağustos itibariyle elektrik, su ve doğalgaz arzı kesilecek.

Zonguldak'ta Valilik ve ilgili kurumların yetkilileriyle yapılan değerlendirme toplantısında 28 Ağustos itibariyle Fevkani Köprüsü'nün yıkımına başlanacağı bildirildi.

İl merkezinde 1954 yılında yapımına başlanılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riskli yapı olarak tespiti yapılan Fevkani Köprüsü ile ilgili olarak, Zonguldak Valiliği, Zonguldak Belediye Başkanlığı, Karayolları 15.Bölge Müdürlüğü, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, DSİ 232.Şube Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, telekom ve enerji firması yetkililerinin katılımıyla yapılan değerlendirme toplantısında alınan kararlar kamuoyu ile paylaşıldı.

Fevkani Köprüsü ve bağlantı ayakları üzerine 11 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere araç park yasağı getirilecek. Karayolları tarafından yapımı devam eden yeni kavşağın yapımının 28 Ağustos 2023 tarihine kadar tamamlanacağı ifade edildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından köprü yıkımına başlanacağı kaydedildi.

20 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere köprü altındaki dükkanlara elektrik, su ve doğalgaz arzı ilgili kurumlarca kesilecek. Bu itibarla, dükkan sahiplerinin 27 Ağustos 2023 tarihine kadar dükkanlarını tahliye etmeleri gerektiği ifade edildi. - ZONGULDAK