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Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturmasından aranan uzman çavuş tutuklandı

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Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan bir uzman çavuş tutuklandı.

Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturmasından hakkında arama kararı bulunan uzman çavuş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda, Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturmaları çerçevesinde Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme Suçundan hakkında aranma kararı bulunan ihraç uzman çavuş H.D (35) ekiplerce yakalandı. H.D., Zonguldak Adliyesindeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Zonguldak Güncel Haberler

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