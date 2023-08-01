Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturmasından aranan uzman çavuş tutuklandı

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan bir uzman çavuş tutuklandı.