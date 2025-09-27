Haberler

Zonguldak'ta Feci Kaza: İki Genç Hayatını Kaybetti

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde otomobil, üst geçidin demir ayağına çarptı. Kazada Efe Kaan Güney (22) ile Furkan Sönmez (19), hayatını kaybetti.

Kaza, sabaha karşı Ereğli-Alaplı yolu Taşbaşı mevkisinde meydana geldi. Akçakoca yönüne giden Efe Kaan Güney'in yönetimini yitirdiği 46 BA 791 plakalı otomobil, üst geçidin demir ayağına çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi sıkıştı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan Efe Kaan Güney ile Furkan Sönmez yaşamını yitirdi. İki gencin cansız bedeni Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Cem SÜRMENELİ/ALAPLI, (Zonguldak),

