Zonguldak'ta evinde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı - Haberler

Zonguldak'ta evinde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı
AA - Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde evinde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı kadın, itfaiye ekiplerince kurtarılarak tedavi altına alındı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde evinde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı kadın, itfaiye ekiplerince kurtarılarak tedavi altına alındı.
Yatalak olduğu belirtilen Altın Ç'nin (82) Kepez Mahallesi Halil Ağa Sokak'ta yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaşlı kadın, itfaiye ekiplerince sedyeyle camdan çıkarılarak ambulansa alındı.
Dumandan etkilendiği belirlenen Altın Ç, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde büyük çaplı hasara neden oldu.
AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel