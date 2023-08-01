Zonguldak'ta Evde Ölü Bulunan Şahsın Ölüm Sebebi Araştırılıyor
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Zonguldak'ın İncivez Mahallesi'nde yaşayan 50 yaşındaki Ömer Şengil, evinde ölü bulundu. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Şengil'in cansız bedeni otopsi için hastaneye kaldırıldı. Ölüm sebebi otopsi sonucunda belirlenecek.
Zonguldak'ın İncivez Mahallesi'nde 50 yaşındaki Ömer Şengil evinde ölü bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Çaybaşı Sokak'ta meydana geldi. 50 yaşındaki Ömer Şengil'in durumundan şüphelenen ev arkadaşı durumu polis ve sağlık ekipleri bildirdi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Şengil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Şengil'in cansız bedeni otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından Şengil'in ölüm sebebi belli olacak. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel