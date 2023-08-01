Zonguldak'ta Evde Ölü Bulunan Şahsın Ölüm Sebebi Araştırılıyor

Zonguldak'ın İncivez Mahallesi'nde yaşayan 50 yaşındaki Ömer Şengil, evinde ölü bulundu. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Şengil'in cansız bedeni otopsi için hastaneye kaldırıldı. Ölüm sebebi otopsi sonucunda belirlenecek.