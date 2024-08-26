Zonguldak'ta evde çıkan yangın söndürüldü
Zonguldak'ın Tepebaşı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın birinci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda evde hasar meydana geldi.
Zonguldak'ta evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tepebaşı Mahallesi Kapuz Caddesi'nde 5 katlı apartmanın birinci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.