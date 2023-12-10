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Zonguldak'ta Ev Heyelanı: 21 Kişi Göçük Altında

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Zonguldak'ın Asma mahallesinde bulunan bir ev, heyelan sebebiyle çöktü. İki vatandaşın göçük altında kaldığı olayda, arama kurtarma çalışmaları sırasında ikinci bir heyelan meydana geldi ve 21 kişi göçük altında kaldı. Kurtarılan personeller hastaneye sevk edildi ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Afad : 9 Aralık 2023 saat 20.00 sıralarında, Zonguldak Asma mahallesi Tulumbaüstü sokakta bulunan iki katlı bir ev heyelan sebebi ile çökmüştür. Göçük altında kalan iki vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarına süratle başlanmış olup, arama kurtarma çalışmaları sırasında ikinci bir heyelan meydana gelmiş ve ekiplerimizden 21 personel göçük altında kalmıştır. Göçük altında kalan personellerimiz kurtarılarak hastaneye sevk edilmiş olup sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alınmıştır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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